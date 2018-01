AGU quer acesso a todos acordos de leniência entre MPF e JBS

A fim de desvendar se o acordo entre o Ministério Público Federal e a JBS ficou vantajoso para a companhia, a Advocacia-Geral da União entra na Justiça nesta sexta-feira, 9, para ter acesso a todos os termos do acordo de leniência de R$ 10,3 bilhões celebrado entre o MPF e a holding J&F, controladora da JBS. Por meio do pedido, a AGU quer verificar a metodologia usada no cálculo dos R$ 10,3 bilhões e se o valor resultou no efetivo ressarcimento do dano aos cofres públicos. A AGU desconfia que conta da delação pode ficar mais cara para os irmãos Batista.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.