AGU analisa 329 casos de conflito de interesse entre órgãos

Em um levantamento preliminar, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, identificou que há cerca de 300 casos de conflito de interesse entre órgãos públicos sob a análise da AGU. O balanço tenta mostrar que impasses como o relatório técnico do Iphan que impedia a elevação do número de andares do prédio onde o ex-ministro Geddel Vieira Lima tem apartamento, em Salvador, são comuns na pasta. A diferença nesse caso, contudo, é que envolve um interesse particular de um ministro.

Segundo o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, sugeriu que ele “buscasse uma solução junto à AGU”, uma vez que o Iphan nacional divergiu de posição do Iphan da Bahia. Em nota, Padilha diz que Calero ignorou a sugestão. (Andreza Matais)