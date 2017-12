Agricultura discute fim do carimbo na carne

O Ministério da Agricultura criou na última sexta-feira grupo de trabalho para desburocratizar os procedimentos da pasta. A ideia é racionalizar processos e reduzir entraves que se transformam em gargalos para a produção agropecuária do País.

Nessa discussão, um dos processos que pode ser extinto é o da aplicação do carimbo de tinta do Serviço de Inspeção Federal (SIF) nas peças de carne. Hoje, existe a estimativa que o uso do carimbo custe anualmente cerca de R$ 1 milhão para cada empresa do setor.

Segundo o ministério, não haveria qualquer redução na fiscalização da qualidade sanitária da carne, já que existem métodos muito mais modernos para fazer o mesmo serviço de inspeção sem tanto gasto.