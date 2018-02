O Ministério da Agricultura quer aproveitar o desgaste no relacionamento do México com o futuro governo de Donald Trump para aumentar as vendas de alimentos para o país.

Os mexicanos importam um total de US$ 30 bilhões em alimentos, mas do Brasil só compram US$ 230 milhões anuais.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao