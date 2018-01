Agenda governista falha e trava recuperação

O Palácio do Planalto apostava na calmaria do recesso de janeiro do Congresso e do Judiciário para tentar melhorar a fragilizada imagem do governo, com uma agenda positiva. As mortes nos presídios de Manaus e Boa Vista e a elevação de vários preços, com risco de inflação, frustraram o plano. No caso da economia, o governo ainda conta com a redução significativa na taxa de juros pelo BC para aquecer a economia. Mas aumentos nas tarifas de transportes, preço do diesel e material escolar, entre outros itens, podem comprometer o plano.

