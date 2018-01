Agenda da semana: de 9 a 15 de janeiro

Segunda-feira, 9

Visita do presidente Michel Temer à cidade de Esteio (RS)

No Sul, Temer anuncia a renovação da frota de ambulâncias do Samu: 340 veículos para o País, sendo 61 para o RS.

Segunda-feira, 9

Encontro da equipe econômica com o governador do Rio

Com o Estado passando por uma grave crise econômica, Pezão conversa com Henrique Meirelles e a cúpula da Fazenda.

