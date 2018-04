Segunda-feira, 6

TSE colhe depoimentos para ação da chapa Dilma-Temer

Os executivos da Odebrecht Cláudio Melo Filho e Alexandrino de Salles Ramos prestam depoimento em Brasília.

Terça-feira, 7

Dois ministros tomam posse em cerimônia no Planalto

Temer empossará Osmar Serraglio no Ministério da Justiça e Aloysio Nunes no Ministério de Relações Exteriores.

