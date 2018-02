Agenda da semana, de 5 a 11 de dezembro

Os fatos mais importantes da semana de 5 a 11 de dezembro

Segunda-feira, 5

Presidente discute reforma da Previdência com sindicatos

Temer reúne as centrais sindicais em Brasília para apresentar texto da reforma, que será enviado à Câmara na terça

Quinta-feira, 8

Temer lança imóveis do Minha Casa, Minha Vida no Nordeste

Para aumentar a popularidade na região, presidente amplia o alcance do programa no Piauí, Ceará e Pernambuco

