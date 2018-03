Agenda da semana, de 28 de novembro a 4 de dezembro

Coluna do Estadão

Os fatos mais importantes da semana de 28 de novembro a 4 de dezembro:

Terça-feira, 29

Votação da PEC do Teto dos Gastos e anúncio de ministro

No Senado, o governo tenta superar a crise política aprovando em primeiro turno a PEC do Teto dos Gastos.

Quarta-feira, 30

Pacote de medidas anticorrupção vai ao plenário da Câmara

Após polêmica sobre anistia ao caixa 2, deputados debatem pacote contra corrupção derrubado na última semana.

