Agenda da semana: de 27 de março a 2 de abril

Segunda-feira, 27

Eliseu Padilha intensifica ofensiva para aprovar Previdência

Líderes partidários da Câmara e do Senado se reúnem no Palácio do Planalto para discutir a reforma da Previdência.

Terça-feira, 28

Michel Temer tenta acalmar pecuaristas após Carne Fraca

O presidente da República vai jantar em Brasília com representantes da Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

