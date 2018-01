Segunda-feira, 23

Marcela Temer participa de oficina do Criança Feliz

A primeira-dama vai se reunir com representantes dos comitês estaduais no Ministério do Planejamento.

Segunda-feira, 23

Meirelles e Dyogo se reúnem com Michel Temer no Planalto

O presidente recebe os ministros Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira para definir plano de equilíbrio fiscal do Rio.

