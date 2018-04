Terça-feira, 21

Eliseu Padilha discute reforma da Previdência com ministros

O chefe da Casa Civil convocou 27 dos 28 ministros para a reunião ministerial. Raul Jungmann (Defesa) está fora.

Quarta-feira, 22

Alexandre de Moraes toma posse como ministro do STF

O ex-ministro da Justiça assume cadeira no Supremo Tribunal Federal um mês após ser aprovado em sabatina no Senado.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao