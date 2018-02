Agenda da semana: de 19 a 25 de dezembro

Coluna do Estadão

Segunda-feira, 19

Última sessão de julgamentos do Supremo Tribunal Federal

Após um ano polêmico, no qual teve conflitos com o Congresso, o STF realizará sua última sessão de 2016.

Segunda e terça, 19 e 20

Reunião da Câmara para renegociar a dívida dos Estados

Deputados fazem encontro para discutir situação de Estados em situação de calamidade financeira, como RJ, MG e RS.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao