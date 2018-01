Coluna do Estadão

Terça-feira, 17

Começa o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça

O Brasil será representado pelos ministros Henrique Meirelles, Marcos Pereira, Fernando Filho e Ilan Goldfajn.

Quinta-feira, 19

Nova rodada de negociações sobre a situação fiscal do Rio

Equipe econômica e governo do Estado fazem encontro para tentar equacionar o déficit fiscal do Rio em 2017.

