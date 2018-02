Coluna do Estadão

Segunda-feira, 12

Michel Temer participa da abertura de congresso em SP

O presidente estará no Congresso Anual Movimento Falconi 2016 e, à noite, recebe o prêmio Líder do Brasil 2016.

Terça-feira, 13

Segundo turno da votação da PEC do Teto no Senado

Projeto que limita os gastos públicos, considerado fundamental pelo governo Temer, terá última etapa no Congresso.

