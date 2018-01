Coluna do Estadão

A PF encontrou no escritório de Tiago Cedraz uma agenda com a inscrição “retirar do push Angra, UTC e Repar”, em referência ao sistema de acompanhamento processual.

Filho do ministro do TCU, Aroldo Cedraz, Tiago é acusado de agenciar informalmente processos de interesse da UTC na Corte.

