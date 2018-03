Afastada da liderança, Rose vai cobrar Temer

A senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) vai procurar o presidente Michel Temer na segunda para pedir uma explicação sobre sua destituição da liderança do governo no Congresso. A pessoas próximas, ela afirma que soube pela imprensa que será substituída pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR). Uma das poucas mulheres a assumir cargos na gestão Temer, Rose diz ter aprovado todas as medidas de interesse do governo. Apesar de ter sinalizado desejo de deixar a liderança, ela diz que não colocou o cargo à disposição e considera ter sido atropelada.

Magoada com o tratamento, a senadora relatou a interlocutores ter conversado com Temer com frequência, mas que ele não mencionou nada sobre o assunto. O Planalto diz que Temer vai procurá-la na próxima semana.

