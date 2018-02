Aécio deve apoiar Serra para governo paulista

Depois da prorrogação do mandato de Aécio Neves como presidente do PSDB, a disputa interna tucana terá como novo capítulo a escolha do sucessor do governador Geraldo Alckmin, em São Paulo. Embora negue que esteja tratando do assunto, Aécio vai defender o chanceler José Serra como o candidato ao governo em 2018. O movimento vai na direção oposta ao que deseja, por exemplo, o PSB, que espera o apoio de Alckmin ao vice-governador socialista Márcio França, em troca da ajuda do partido a sua eventual candidatura presidencial.

