Apoiadores do senador Tasso Jereissati reagiram com insatisfação à destituição do cearense da presidência do PSDB. O presidente licenciado do PSDB, Aécio Neves, reassumiu o comando da legenda para afastar o interino Tasso Jereissati da presidência. Aécio passou o bastão para o vice presidente Alberto Goldman. Na carta, Aécio justifica que o novo presidente vai conduzir com imparcialidade a eleição marcada para 9 de dezembro.

