O senador Aécio Neves chegou sozinho à Convenção do PSDB. O governador Geraldo Alckmin (São Paulo) e o prefeito João Doria vão caminhar do Hotel Meliá, onde estão hospedados até o Centro de Convenções, onde acontece a Convenção do PSDB, cerca se 500 metros. Os dirigentes aguardam a chegada deles.

Enquanto esperam, apoiadores de Doria distribuem camisetas amarelas com o termo #acelera, muito usado pelo prefeito.