Aécio acredita que investigações desmontarão acusações contra ele

Alvo de cinco investigações no STF por conta das delações de executivos da Odebrecht, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), acredita que as investigações desmontarão as acusações que sofreu.

Segundo a assessoria do senador tucano, “só essas investigações poderão diferenciar o que é falso do que é verdadeiro. A palavra de delatores não substitui a Justiça”.

