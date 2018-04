Advogados vão deixar celulares de fora em audiência de executivos da Odebrecht

A defesa dos três executivos da Odebrecht, que prestam depoimentos hoje no TSE no processo que pode cassar a chapa Dilma-Temer, foi avisada que apenas um advogado de cada parte poderá acompanhar a audiência. No depoimento de Marcelo Odebrecht chegou a ter 12 advogados na sala.

Outra medida para evitar vazamentos é que advogados, juízes auxiliares, membros do Ministério Público e, até mesmo o ministro Herman Benjamin, do TSE, terão que deixar o celular do lado de fora da audiência.