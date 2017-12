Advogado auxiliar de Cardozo na comissão do impeachment cochila em sessão

Auxiliar do advogado José Eduardo Cardozo na comissão do impeachment, Gabriel Carvalho Santana tirou um cochilo durante sessão na tarde desta quarta. Em sua defesa, quem acompanha as sessões diz que Santana trabalha muito e que o cansaço se deve às horas intermináveis de debate. Pouco tempo depois do episódio, Cardozo provocou risos ao afirmar, na comissão, que “o direito não socorre aqueles que dormem”. O comentário não foi em relação ao seu assessor, mas resposta a uma queda de braço com a acusação da presidente Dilma Rousseff, que cobrava a convocação de testemunhas no processo.

