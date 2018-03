Acusado de obedecer Valdemar Costa Neto, presidente da Infraero sofre boicote

Coluna do Estadão

Antônio Claret, presidente da Infraero, vem sofrendo um boicote dentro da empresa. O conselho de administração rejeitou tentativa dele de alterar o conselho fiscal. A diretoria deve reprovar na próxima terça sua proposta de alterar a forma de nomeação de cargos.

Internamente, Claret é acusado de obedecer a ordens do ex-deputado Valdemar Costa Neto, chefe do PR, seu padrinho político. A aposta é que as derrotas podem enfraquecê-lo a ponto de perder o cargo.

