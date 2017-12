Coluna do Estadão

O acordo de delação de Benedito de Oliveira Neto, que entregou o caixa dois do governador Fernando Pimentel, prevê devolução de avião avaliado em R$ 2 milhões.

Bené conseguiu reduzir a pena em dois anos e dois meses. Ficará preso dois meses no regime fechado e depois cumprirá pena de dois anos em casa com tornozeleira.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao