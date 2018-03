Acordo automotivo não avança com argentinos

A luta pela proteção de seus próprios mercados está dificultando um entendimento entre Brasil e Argentina em relação ao acordo para o setor automotivo, responsável por metade do fluxo comercial dos dois países. O presidente da Argentina, Maurício Macri, chega ao Brasil terça para encontrar o presidente Michel Temer e dificilmente a negociação terá consenso enquanto estiver no País. Os argentinos abriram a discussão com o que foi considerado como “excesso de protecionismo”. A orientação do Planalto foi a de também elevar o tom.

