Coluna do Estadão

Além da presença do governador de Goiás, Marconi Perillo, e do secretário-geral do PTB, Campos Machado, o deputado Jovair Arantes pedirá apoio ao governador Geraldo Alckmin, acompanhado por Roberto Jefferson.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao