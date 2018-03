Enfrentando dificuldades no Tribunal de Contas da União para estabelecer novas regras para as concessões em infraestrutura, o secretário Moreira Franco elogiou a elegância do ministro do TCU Augusto Nardes, num evento. “Acho que nunca te vi tão fashion”, disse antes de começar seu discurso.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao