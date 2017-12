Segunda, 20 de junho

Reunião de Rodrigo Rollemberg com governadores

O governador do DF, Rodrigo Rollemberg, reúne todos os governadores antes do encontro previsto com Michel Temer.

Comissão de Constituição e Justiça debate rito de votação

CCJ deve debater consulta que pode mudar rito de votação do pedido de cassação de Eduardo Cunha no plenário.

