Segunda, 13 de junho

Oitiva de testemunhas na Comissão do Impeachment

Quatro testemunhas de defesa de Dilma deverão ser ouvidas pela Comissão Especial do Impeachment no Senado.

Terça, 14 de junho

Votação no Conselho de Ética sobre cassação de Cunha

Votação no Conselho de Ética do parecer do deputado Marcos Rogério que pede a cassação de Eduardo Cunha.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao