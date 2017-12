Segunda, 6 de junho

Reunião da Comissão do Impeachment no Senado

Reunião para tentar definir o cronograma de trabalho apresentado pelo relator Antônio Anastasia (PSDB-MG).

Terça, 7 de junho

Votação do parecer da cassação de Eduardo Cunha

Votação no Conselho de Ética do parecer pela cassação ou não do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

