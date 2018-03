A senadora Ana Amélia (PP-RS) lembrou do governo do PT ao falar sobre aumento do preço da eletricidade: “A má gestão teve uma prioridade: reeleição para atender um projeto de poder, sem compromisso com o País!”

