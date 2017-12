Padrinho político do tucano João Doria Jr., o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez pela primeira vez atividade de rua com o pré-candidato do PSDB. Os dois caminharam pelo comércio de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo.

Aos domingos, Alckmin costuma tomar café nessa parte da cidade e quis aproveitar o conhecimento da região para apresentar Doria aos eleitores.