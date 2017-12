Rubens Bueno quer apoio dos líderes para projeto que barra supersalários

O deputado Rubens Bueno (PPS-PR) vai pedir na reunião de líderes que assinem requerimento de urgência para levar direto ao plenário o projeto de lei 6726/2016 que impõe limite aos salários acima do teto constiticional nos três poderes. A reunião ocorre nesta tarde.

O projeto foi aprovado pelo Senado no ano passado e desde então está parado na Comissão de Trabalho da Câmara, nâo tem nem relator. O texto é de autoria da Comissão Especial do extrateto do Senado.

O governo apoia a votação de projeto nesse sentido. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse a Bueno que se anima com a ideia.

A proposta de votar o tema no plenário ganhou força depois da revelação de que um juiz do Mato Grosso recebeu meio milhão em julho, somados salários e outros benefícios. A assessoria do TJMT diz que o pagamento foi autorizado pelo CNJ e pelo presidente do tribunal e se refere a funções que o juiz exerceu.