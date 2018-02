O veto do presidente Michel Temer a parte do projeto do socorro dos Estados foi visto como uma espécie de mensagem da equipe econômica e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para governadores e parlamentares avisando que o dinheiro fácil acabou.

