Definitivamente incorrigível

Sem riso e sem lágrima, somente para recordar. Em 08 de março de 2015 – há um ano, 1 mês e 10 dias -, escrevi o artigo abaixo. O tempo passou e, infelizmente, nada há a ajustar. Na ocasião, seu tom era crítico e pareceu, no geral, pessimista. A vantagem do pessimista é que sempre vale a pena estar errado.

Mas, o artigo não estava errado: Dilma Rousseff cometeu inúmeros erros políticos e continuou insistindo com eles. O primeiro foi a soberba – não acreditar que o desastre pudesse ocorrer apenas porque o desastre, a seu ver, não poderia ocorrer. Permitiu, assim, que o quadro evoluísse ao ponto em que chegou na noite do domingo, 17 de abril.

O fato é que presidente eleita não soube se recompor; ela e seu partido não conseguiram vislumbrar saídas, reorganizar o governo, articular politicamente novas forças políticas e sociais; abandonar o fisiologismo – a distribuição de cargos e recursos – como instrumento exclusivo da ação política. Não se reinventou. E jogando com as regras de seus adversários, como era de se esperar, quebrou sua banca.

A história correu, triste história. Não por Dilma, pelo PT ou por Lula. Mas, pelo país, a história é mesmo triste. Não há motivos para euforia ou ilusões: há um grande desajuste na economia e no sistema político, para o qual não cabe remendo; que carecerá de liderança e estatura políticas que não existem, nesse momento.

Vivemos o segundo impeachment em meros 24 anos. Isto não é comum em nenhum país do mundo e de modo algum pode ser entendido como força institucional ou vigor democrático — isto é balela. De março de 2015 para hoje, o país piorou muito, seja na economia, seja nas perspectivas de concertação nacional.

Trata-se, antes , de uma doença que precisa ser tratada, com remédios amargos, cujo processo será longo e complexo. O desafio é enorme. E não médicos, nem cirurgiões habilidosos já conhecidos.

Que não fiquemos sujeitos a curandeiros.

***

“Dilma, a incorrigível

“Ao vencer a eleição de 2014, Dilma Rousseff não percebeu que a “guerra poderia estar ganha, mas que sua paz fora irremediavelmente perdida”. A presidente comprometera-se com um mundo e uma economia que não mais existiam; armara para si uma cilada política: como satisfazer o eleitor a quem prometeu direitos e recursos sem fundos e, ao mesmo tempo, reparar a economia que degringolava, num processo de gastos insustentáveis e escolhas incorretas? O crescimento minguara e os bons ventos que conduziram grande parte dos mandatos de Lula se esgotaram; à Dilma restaria o difícil ajuste e a prova (de arte) do recomeçar.

“Além disso, o processo eleitoral fora muito abrasivo, no mais agudo conflito e na mais renhida disputa da jovem e incompleta democracia do país. A eleição não somou, dividiu. Criou desconfianças não apenas no sistema partidário, mas, pior, na própria sociedade. O discurso se radicalizou e a polarização que já era um transtorno para o diálogo se afigurou como irreconciliável. A campanha de Dilma estimulou o “nós contra eles”, o que pode até ser um recurso de disputa, mas requereria saber construir caminhos de volta que a presidente não soube fazer.

“O certo é que inúmeras as frentes de conflito brotaram ou se consolidaram naquele processo. Mas, a tensão da disputa e a vitória eleitoral, ao que parece, comprometeram o raciocínio e o diagnóstico da presidente que não admitiu que aquela eleição demarcava também uma derrota política que precisaria ser revertida: a presidente saíra, pessoalmente, alquebrada e o país dividido. Até mesmo com seu padrinho e fiador, Lula, as relações careciam de remendos. Seria hora de reforma, antes de tudo, de mentalidade.

“Mas, isto é um prodígio que requer certo dom: juntar os cacos da política; construir uma nova governabilidade, apontar para um novo projeto, reinventar-se não é coisa à toa. Gênios não existem; estadistas são raros; políticos estão escassos. Seriam necessárias incomuns – mas não impossíveis – habilidades de articulação e capacidade de comunicação para explicar e convencer que se tratava de pisar no freio e rearrumar a bagagem para seguir viagem.

“Um líder político de verdade sabe que seu caráter é sempre nacional: por isso, reúne, agrupa, concilia, recompõe o todo. E Dilma teve, para isso, várias oportunidades. Mas seus discursos de vitória e de posse – ocasiões clássicas para esse tipo de operação – foram solenemente desperdiçados com generalidades, colocações laterais, provocações e triunfalismo. Em nenhum momento mencionou a oposição como legítima, sequer se dispôs ao tradicional cumprimento do adversário; tudo foi mágoa e irreverência. A presidente faz política com o fígado (e os intestinos).

“Em outras ocasiões, não olhou para frente; ocultou-se em sofismas. A propósito de se defender, buscou ferir o antecessor já longínquo, Fernando Henrique Cardoso – desprezando a possibilidade de um dia se ver forçada a procurar FHC. O que, de fato, ganhou com isso? Falou à sua tribo, apenas. E pavimentou caminhos sem volta. Se defender atirando tornou-se uma coisa tão chata e repetitiva quanto ineficaz. Há as tais “elites”, a “oposição”, a “mídia”… Os fantasmas de sempre? Dados de realidade. E daí? Para frente é que se deveria andar.

“Mas se esse tratamento fosse exclusivo aos adversários seria apenas a negação da estadista que, de fato, não é; ressaltaria somente a inexistência de visão de longo prazo e um temperamento ressentido. Uma democracia deve estar preparada para, de tempos em tempos, suportar governantes assim. Todavia, esse comportamento se espalhou também para aliados e até inimigos íntimos: o PMDB, independente da má fama e da avaliação negativa que se lhe faça, foi tratado com ojeriza e humilhação. E mesmo Lula sentiu o distanciamento, o pouco-caso, a incapacidade de se fazer ouvir. De fato, como se imaginava, o “Volta Lula” deixou marcas, talvez, irreparáveis.

“Dilma demonstra um péssimo defeito: desconhecer a força dos adversários e, ao mesmo tempo, não admitir a própria fraqueza. Fez enfrentamentos, como na Câmara do Deputados, tão desnecessários quanto desastrosos, não sabendo, após, admitir e assimilar derrotas e reconstruir vínculos. Política é também arte de engolir sapos. Ainda hoje, suspeita-se que tenha engolido Joaquim Levy apenas como concessão; não digerindo seu cardápio e não admitindo críticas ao passado. Desse modo, os sapos não descem goela abaixo. Entalam.

“E é esta a impressão que se tem: um governo entalado; engasgado, comprometido, perplexo. Enrascado num sem número de frentes simultâneas de conflitos seríssimos que comprometem a visão do futuro. Um governo desajustado, carente de quadros, coordenação e liderança. Intrigado por dentro, corroído pela elevação de personalidades mais do que de dirigentes. Um governo dependente do acerto de um único ministro, Joaquim Levy, quase um estrangeiro naquelas terras; que não possui a simpatia, o carinho e a confiança de seus pares, e tem sobre si o olhar de bedel vigilante e exigente da presidente de mãos e pés amarrados.

“Todavia, Dilma, menos altiva que incorrigível, segue em frente com suas verdades sem iniciativa; isolada num grupo restrito — se não de áulicos – de conselheiros desastrados que reforçam os defeitos de sua presidente, pessoalmente, bem-intencionada, mas fechada em seu labirinto, enfrentando minotauros; uns de verdade, outros de ilusão. Todos temos limites. Mas, fechar-se assim é um erro, um perigo, um desastre. A presidente precisa renovar-se; tomar a poção mágica da reinvenção; libertar-se do feitiço da obstinação errática. Isto é para ontem.”

***

Era “para ontem”, mas não houve reparo; Dilma permaneceu cometendo os mesmos erros; se fiando nos mesmos aliados, teimando com as mesmas obsessões, recorrendo aos mesmos métodos. Por fim, culpou adversários que, ainda naquele mês de março de 2015, eram seus aliados preferenciais — a seu modo, pediu para ser traída. O certo é que a água correu, as barragens se romperam, a epidemia se espalhou; a Lava Jato se espraiou, os escândalos se sucederam, a população se enfureceu, a economia patinou; os aliados, como era de se esperar, a abandonaram. E tudo se perdeu.

E hoje já é história. Era previsível. A história, quando quer, sabe ser implacável.

Carlos Melo, cientista político. Professor do Insper.