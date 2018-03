A coletiva de Temer

A precipitação em defender o indefensável quiproquó em que o secretário da Presidência, Geddel Vieira Lima, se envolveu cobra altos juros; as denúncias contra o ex-ministro são “bobagem” — como disse, Geddel — apenas para quem está envolvido em questões piores. Ademais, no clima em que o país vive, pingo é letra. Não dá para ocultar o significado que cada gesto e cada omissão realmente têm e o sentido que podem assumir num clima tão complicado como o atual.

Nas últimas semanas, gradativamente tomou corpo a desconfiança de que se tramava “a grande pizza”, aumentando o sentimento de repulsa à política que se faz hoje (e nos últimos anos) seja no Poder Executivo, seja no Congresso Nacional. Em virtude disto, Michel Temer & Cia vieram a público na tentativa de minimizar perdas; tiveram que correr.

Pois então, a defesa de Geddel foi assim um tiro no pé porque só serviu para despertar o sentimento da opinião pública de que esta e outras questões denunciavam que a pretendida limpeza com o impeachment não se efetivou. E mais: se preparava, nos bastidores, um processo para aliviar a barra de quem está metido em corrupção.

Pesquisas e a sensibilidade tardia certamente detectaram o enorme descontentamento na opinião pública — as redes sociais esquentaram muito, no decorrer da semana — e, com isso, a possibilidade de uma nova rodada de mobilizações de rua contra o governo e o Congresso parecia dada. Uma espécie de recall das mobilizações que abalaram e por fim removeram Dilma Rousseff assombra — com o agravante que agora reuniriam até os favoráveis à ex-presidente.