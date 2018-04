Apresentação – nasce o blog do MLG

O Centro de Liderança Pública (CLP) é uma organização do terceiro setor que acredita “fortemente que a implementação de políticas públicas de sucesso depende do grau de comprometimento dos líderes, e à capacidade de definirem prioridades, promoverem mudança de comportamento e cultura, criarem e desenvolverem times de alta performance focados na construção de resultados perenes para a sociedade, lidando com as diversas resistências e adversidades existentes”.

Uma das principais iniciativas do CLP é a pós-graduação denominada Master em Liderança e Gestão Pública (MLG), que em agosto dará início à sua quarta turma. O programa da atividade, nascida em 2014, está atrelado a um princípio norteador, a um método de ação e a duas áreas de atuação. No primeiro caso estamos falando da Liderança Adaptativa, conceito atrelado a uma mudança profunda na capacidade de enfrentarmos realidades e implementarmos transformações. No que diz respeito à metodologia, o principal desafio está relacionado à resolução de problemas complexos e às dificuldades para diagnosticarmos e assumirmos a inexistência de respostas simples e conhecidas, adaptando procedimentos e enfrentando realidades. Por fim, as duas áreas de atuação: formamos para o mundo da gestão pública e para o universo político. Isso significa dizer que acreditamos na gestão e na política – juntas!

Assim, esse blog terá como principal objetivo trazer textos reflexivos sobre desafios atrelados à gestão pública e à política escritos por nossos líderes formados com curadoria do CLP. São ex-alunos em posições estratégicas nas três esferas de poder, nos três poderes e nos três setores da economia. Secretários estaduais, municipais, presidentes de organizações públicas, coordenadores de projetos amplos, dirigentes de organizações não-governamentais, líderes de ações de relações governamentais empresariais e cidadãos eleitos. Esse é o universo de quem fará esse blog, vocalizando o pensamento plural de uma rede tendo em comum o fato de todos serem formados pelo MLG. Assim, queremos trazer discussões que fujam do senso comum e carreguem tentativas de elucidar desafios ou provocar para grandes temas.

Seja bem-vindo ao blog do MLG: desenvolvendo lideranças, transformando a gestão pública e fortalecendo a democracia.