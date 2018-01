Ives Gandra: ‘A discriminação imposta pela lei e pelas autoridades’

O jurista Ives Gandra da Silva Martins, professor emérito da Universidade Mackenzie e da Escola de Comando e Estado Maior do Exército (Eceme) e presidente do Conselho de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, traduziu com rara felicidade a tirania do politicamente correto que vivemos no Brasil.

O artigo, publicado pelo jornal cearense O Povo em sua página na internet, questiona a “discriminação” sofrida pelos cidadãos que não fazem parte das minorias favorecidas com inúmeros benefícios nos últimos anos. Embora publicado em 2013, o artigo continua atual e por isso decidi reproduzi-lo no blog. Porém, como o título dado pelo jornal cearense, reproduzido inicialmente aqui e nas redes sociais, não espelhava fielmente as ideias expressas pelo jurista, foi trocado pelo original, dado por ele mesmo quando o escreveu.

“Como modesto professor, advogado, cidadão comum e além disso branco, sinto-me discriminado e cada vez com menos espaço nesta sociedade”, afirma Gandra Martins.

Leia a seguir o artigo de Ives Gandra da Silva Martins:

“Meu nome é Ives Gandra da Silva Martins. Hoje, tenho eu a impressão de que no Brasil o “cidadão comum e branco” é agressivamente discriminado pelas autoridades governamentais constituídas e pela legislação infraconstitucional, a favor de outros cidadãos, desde que eles sejam índios, afrodescendentes, sem terra, homossexuais ou se autodeclarem pertencentes a minorias submetidas a possíveis preconceitos.” Clique aqui para ler o artigo completo de Ives Gandra da Silva Martins