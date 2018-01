Yamaha convoca recall de motos

A Yamaha convoca os proprietários das motocicletas NEO AT 115, ano 2005, e NEO AT 115, ano 2006, a comparecerem, a uma concessionária autorizada Yamaha para substituição do conjunto do carburador.

A empresa esclarece que pode ocorrer um processo de corrosão entre a bomba e o pistão de aceleração, causando, na pior das hipóteses, o seu travamento, com risco de acidente para o usuário e transeuntes. Informa ainda que a motocicleta não deve ser conduzida em viagens ou longos percursos até que essa modificação seja efetuada.

Mais informações pelos telefones (11)6432-5978, 6432-5974, 6432-5308, ou pelo site www.yamaha-motor.com.br.