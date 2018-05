Volkswagen faz recall de 15,9 mil minivans

da Agência Estado

A Volkswagen tornou-se a quarta fabricante de carros nesta semana a notificar a Administração de Segurança no Tráfego Viário dos EUA (NHTSA, na sigla em inglês) sobre um grande recall voluntário.

A empresa está fazendo o recall de 15.902 unidades de sua minivan Routan 2009, por conta de um possível problema elétrico que pode provocar incêndios, de acordo com um comunicado publicado no site da NHTSA. A Chrysler Group LLC monta os veículos para a Volkswagen na sua unidade de Windsor, em Ontário (Canadá). As informações são do Wall Street Journal.

Na segunda-feira, a Chrysler anunciou o recall de 318.974 unidades do Chrysler Town & Country e da minivan Dodge Grand Caravan por conta do mesmo problema elétrico. As minivans são fabricadas na mesma unidade que os veículos convocados pela Volks.

Sob certas circunstâncias, o suporte inferior da dobradiça da porta deslizante pode encostar em algumas instalações elétricas internas, o que pode causar um incêndio na porta deslizante traseira. Ambas as empresas ainda não reportaram nenhum caso de prejuízos ou acidentes relacionados ao problema.