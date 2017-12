Texto de Angela Crespo

Só durou um mês o “rebaixamento” da Vivo para a terceira posição do Ranking do Advogado de Defesa. Em agosto, a empresa de telefonia celular voltou a liderar a coluna com a surpreendente marca de 61 cartas, três vezes e meio a mais que no mês passado (no mês de julho, a Vivo teve 18 cartas).