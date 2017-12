Texto de Angela Crespo

Cobrança indevida ou valores não reconhecidos pelo consumidor foram os assuntos com maior número de reclamação da Vivo no período de 21/10 a 20/11, conforme aponta o Ranking do Advogado de Defesa. Das 45 cartas mencionando a empresa – o que lhe valeu o primeiro lugar no ranking –, 11 tratavam do assunto. Clonagem e crédito de pré-pago que sumiu do aparelho foram os outros temas citados.