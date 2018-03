Um consumidor de Caxias do Sul, que adquiriu modem por meio de loja virtual da Vivo e não o recebeu, será indenizado em R$ 2 mil por por danos morais. O produto não estava disponível em estoque, apesar de terem sido descontadas quatro parcelas de sua conta. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

