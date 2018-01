Ventiladores com eficiência

Texto de Eleni Trindade

Agora, ao escolher o ventilador de teto que deseja comprar, além de verificar a potência, a capacidade e a beleza do equipamento, o consumidor tem à disposição uma maneira de saber sobre o consumo de energia do produto e, assim, selecionar aquele que consome menos energia.

Os ventiladores passam a contar com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence) do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).