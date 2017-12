Venda conjunta é correta?

Texto de Maíra Teixeira

A promoção anuncia vantagens na contratação conjunta da tevê por assinatura, banda larga (internet) e telefonia. Mas, segundo Marta Aur, técnica em Defesa do Consumidor do Procon-SP, é preciso atenção para esse tipo de oferta, que deve estourar em 2007 (a concessão para combinar vários serviços só foi concedida no fim de 2006 pela Anatel). Fique atento, pois pode não ser exatamente aquilo que se está esperando ou precisando. Quem não quer perder dinheiro, tempo e paciência tem de entender bem o que está contratando.