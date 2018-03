Veja como funciona o Procon neste feriado Os postos de atendimento pessoal do Procon–SP (dentro do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera), por telefone e via fax não funcionarão hoje devido ao feriado. Nos outros dias, além de ir até um dos postos de atendimento, o consumidor poderá entrar em contato com o órgão pelo 151 ou via fax, pelo número 3824-0717