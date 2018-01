Texto de Maíra Teixeira

A conta analisada pelo advogado do Idec, segundo adiantou a Telefônica com exclusividade ao JT, pode ser substituída por um novo modelo com a entrada da cobrança em minutos – determinado pela Anatel –, que começará na Capital em 31/7. Os moradores de algumas regiões, como a de São José do Rio Preto, já a estão recebendo.