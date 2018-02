Variação de preços de brinquedos pode chegar a 96,77% em São Paulo

LUCIELE VELLUTO – JORNAL DA TARDE

A diferença de preço de um mesmo brinquedo em lojas de varejo na capital pode chegar a 96,77%, de acordo com levantamento realizado pelo Procon-SP para o Dia da Criança. Portanto, pesquisar valores continua sendo a melhor maneira de economizar.

O produto que apresentou a maior variação (96,77%) foi a boneca Susi Aeromoça, que era vendida a R$ 27,90 na Estrela Magazine, loja na zona leste, e a R$ 54,90 no Extra Hipermercado. O levantamento foi feito nos dias 8 e 9 de setembro.

A pesquisa também mostra que o preço médio dos brinquedos subiu 3,46% neste ano em relação aos valores de 2008. Porém, a alta foi menor do que a inflação de 4,44% do período, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O assistente de direção do Procon-SP, Diógenes Donizete, explica que o objetivo do levantamento é mostrar o quanto o consumidor pode economizar com a pesquisa de preço. “Na mesma região é possível encontrar produtos mais baratos”, diz.

Além da pesquisa, o órgão de defesa do consumidor recomenda a compra de produtos dentro da faixa de idade apropriada e que tenham selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) “Se o produto quebrar, por exemplo, o consumidor poderá reclamar”, comenta Donizete.

Entre as dez maiores variações, o Armarinhos Fernando foi a rede de lojas que apresentou os produtos mais baratos: sete no total.

De acordo com o gerente da matriz da empresa, Ondamar Antonio Ferreira, a expectativa de crescimento para este ano é de até 5% em vendas.

O Extra afirma que o preço da boneca Susi Aeromoça foi corrigido e, hoje, está em R$ 27,90. A empresa também afirma que outros produtos da pesquisa caíram de preço nos últimos dias. Mesmo argumento foi apresentado pelo Carrefour e pela loja PB Kids.

As Lojas Americanas informou que seus produtos têm preço competitivo. E a B.Mart acredita que tenha havido um equívoco, pois a bicicleta Aro 14″ Batman custa R$ 239 e não R$ 339, que o custo da Aro 16″.