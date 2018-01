Usuário do Speedy terá de ter provedor em junho de 2009

ISABEL SOBRAL – O ESTADO DE .S PAULO

A partir de junho de 2009, nenhum usuário do Speedy poderá acessar a

rede sem provedor. “Nos preocupamos em fazer uma medida cautelosa, que

demandará pelo menos cinco meses para ser totalmente implantada, e

somente depois do Natal para não prejudicar os consumidores que

quiserem comprar pela internet”, afirmou a diretora do Departamento de

Proteção e Defesa Econômica (DPDE), do Ministério da Justiça, Ana Paula

Martinez.

Antes disso, dentro de no máximo cinco dias, a Telefônica tem que

informar seus clientes dessa mudança por meios de comunicados em

jornais de grande circulação, envio de cartas e informação no seu site.

Se não cumprir a medida, a concessionária está sujeita ao pagamento de

multa de R$ 100 mil por dia.